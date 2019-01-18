18.01.2019 | 17:34

На протяжении девяти лет существовал неофициальный видеоканал Ирины Аллегровой на видеохостинге YouTube. 133 433 подписчика, сотни редких архивных видеоматериалов, 124 484 538 просмотров... Теперь всему этому пришел конец.

Как сообщили администраторы ресурса, в ближайшее время видеоролики там будут "убиты", а сам канал удален по требованию представителей Ирины Аллегровой. Поэтому фанатам предложено безотлагательно скачать себе в архив необходимые материалы, пока еще есть такая возможность. "Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы благодарны каждому из вас за просмотры, интересные комментарии и хорошую атмосферу на нашем канале", – попрощались с фанатами администраторы.

Люди сравнили этот поступок с вероломным убийством, ведь каждый старательно собирал все о любимом артисте, заливал на канал, сортировал по годам. И теперь многолетней работе пришел конец. "Что, к чему, зачем и почему? – удивляются люди. – Что у Ирины с командой? Официальной страницей не занимаются, не пиарят ее, ничего не делают".

Многие заметили, что в этом году даже не планируется никаких мероприятий ко дню рождения "императрицы", которой 20 января исполнится 67 лет, хотя всегда что-то организовывалось.

Вероятно, Ирине Аллегровой действительно стоило бы не убивать все, что с такой любовью по крупицам собирали фанаты, не плевать им в лицо, а заняться своим менеджментом. Ведь на официальном ресурсе певицы последние новости – за март прошлого года, а раздел прессы и вовсе не обновлялся с апреля 2015 года. Впрочем, возможно, это все – звенья одной цепи. Ведь и на сцену артистка выходит который год в одном и том же набившем оскомину камзоле. Видимо, ее саму все устраивает, а на поклонников давно уже плевать.