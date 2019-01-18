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Полезное | Откровенное интервью Константина Меладзе: Не жалею, что мы с ней расстались

18.01.2019|17:26
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Продюсер, композитор, музыкант Константин Меладзе дал откровенное интервью. Он рассказал о работе и решении разорвать отношения.

Самым амбициозным и успешным проектом Константина Меладзе считается группа "ВИА Гра". За всю историю существования – а это без малого 18 лет – в команде сменилось примерно 20 участниц. Сам Меладзе убежден, что "ВИА Гра" – это женский театр, в котором женщины сами поют о себе и о том, что их волнует.

"Причем песни сильно менялись за 18 лет. Мы начинали с совершенно дурацких, с "Попытки № 5", например. Но потом были и глубочайшие произведения, такие как "Цветок и нож", – сложные, серьезные, но все равно это женские песни о любви к мужчине. Типажи, которые я подбираю в группу и по сей день, должны соответствовать музыке, которую они несут, это реально можно сравнить с театром. Меняется труппа, люди вырастают, уходят", – рассудил Константин Меладзе.

И если тандем Вера Брежнева – Анна Седокова – Надежда Грановская считаются золотым составом, то Светлану Лободу называют самой эффектной, потому что она буквально затмевала остальных своей бурной творческой энергией. "Я ни секунды не жалею, что Свету пригласил, и ни секунды не жалею, что мы с ней расстались. Я вовремя ее взял в группу "ВИА Гра" и вовремя отпустил. Все было очень вовремя", – цитирует Константина Меладзе "Теленеделя".

О сольном проекте тогда речи не шло, продюсер не был в нем заинтересован. "Мне хватало Валеры и группы "ВИА Гра", я был загружен по горло", – признался композитор. Лишь гораздо позднее он почувствовал необходимость в сольном проекте. Тогда группу "ВИА Гра" покинула Вера Брежнева. "В 2008 году мы с ней попробовали, и к 2010 году у нас получилось. Потом я занимался карьерой Полины Гагариной", – рассказал продюсер.

Источник — dni.ru
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