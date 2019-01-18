18.01.2019 | 17:29

Наталья Гулькина – легендарная солистка группы "Мираж". На заре карьеры она исполнила вокальные партии для таких композиций, как "Солнечное лето", "Безумный мир", "Я не хочу", "Электричество", "Волшебный мир", которые остаются популярными и по сей день. А на излете Советского Союза входила даже в топ лучших певиц страны наряду с Пугачевой и Аллегровой. Но сегодня артистку, увы, практически не слышно в эфире, хотя она много работает.

"У меня давным-давным сложилась своя ниша, у меня есть своя публика, – заверила артистка корреспондента "Дни.ру". – Популярность я зарабатывала годами, поэтому не считаю, что меня как-то потеснили молодые артисты. Ибо невозможно наступать на пятки тем, кто уже давно обогнал тебя".

Сегодня певицу часто относят к категории "ретро". Хотя на музыкальные фестивали, которые проводят радиостанции с подобным форматом песен, ее уже много лет не приглашают – и это Гулькину если не задевает, то несколько удивляет. "Видимо, они не считают, что я им подхожу", – смеется артистка.

Схожая история и с телевидением. Последний раз на голубом экране она была замечена в начале 2016-го, когда благодаря силе воли и кардинальным переменам в образе стала ведущей проекта "Я худею!" на телеканале НТВ. Что же касается модных у артистов новогодних огоньков, то сниматься там Наталью цинично не зовут уже много лет.

"Людям, как на радио, так и на телевидении, должны давать возможность выбирать, предоставлять право решать, какую музыку слушать, а не навязывать из года в год одних артистов, – возмущена Наталья. – Поэтому очень обидно, что меня не снимают. Причем обидно не только мне, но и многочисленным поклонникам, которые без конца пишут: "Наташа, где вы, куда пропали, мы ВАС хотим видеть, мы уже устали от одних и тех же лиц на экране".

В феврале Наталья Гулькина отметит 55-летие. Для своих лет она выглядит достойно, остается активной, бодрой, часто выступает с концертами, записывает песни. Ведь настоящий талант не задушить запретами.