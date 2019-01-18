18.01.2019 | 12:16

Видео с больничной койки появилось в микроблоге популярной певицы Дианы Арбениной. Лидер группы "Ночные снайперы" госпитализирована во Франции. По ее словам, это итог увлечения горными лыжами.

Подробностей инцидента певица в своем Instagram не сообщает. Она призывает поклонников не пугаться: по словам Арбениной, с ней все в порядке, она просто попала во французскую больницу, потому что очень любит кататься на лыжах.

Артистка признается, что виной всему ее собственное безумие. "У каждого должно быть хоть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне", – сказала Арбенина. Диана заявила, что очень любит Францию и восхищается местной медициной. По ее словам, французские врачи – это, конечно, сила.

В наступившем году певица отметит 45-летие. Трудоспособности певицы можно только позавидовать. 2018 год для "Ночных снайперов" ознаменовался несколькими важными событиями. Это и грандиозный концерт в переполненном "Олимпийском" по случаю 25-летия коллектива, и успешный гастрольный тур. В планах Арбениной – открытие собственной звукозаписывающей студии.

О том, что собирается после новогодних праздников покататься на лыжах, Диана Арбенина рассказывала корреспонденту "Дней.ру". Но сначала она отвезла детей на каникулы в Мексику. "Просто хотела, чтобы они не только лежали у моря или плавали в бассейне, но и узнавали, открывали что-то новое. А тут и пирамиды ожидаются, и киты, и индейская баня", – отметила артистка. Кроме того, Арбенина призналась, что планирует усыновить третьего ребенка.