Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 янв 2019|10:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  76.14  |  $  66.76

Полезное | Занятая ребенком Боярская не заметила новую беременность

17.01.2019|09:50
Печать

Елизавета Боярская недавно во второй раз стала мамой. На этот раз беременность протекала легко.

В начале декабря знаменитость подарила супругу Максиму Матвееву сына Гришу. Елизавета Боярская отметила, что ходила на занятия для будущих мам. Многие навыки, полученные Боярской с первым сыном, забылись. Артистке пришлось вновь учиться ухаживать за младенцем.

"У меня недавно родила подруга. Когда увидела ее ребенка, обомлела – такой он был маленький. Уже и забыла, что дети такими бывают", – с улыбкой заметила звезда.

Елизавета Боярская рассказала, что в отличии от первой беременности, вторая проходила легко. Не смотря на интересное положение, артистка активно играла, репетировала и участвовала в благотворительных мероприятиях.

"Эту беременность я вообще не заметила. С Андрюшей (старшим сыном Боярской – Прим.ред.) прислушивалась к каждому шороху, мне казалось, те девять месяцев бесконечны. А сейчас все так быстро пролетело", – призналась знаменитость.

По словам Боярской, когда у беременной женщины есть старшие дети, она полностью погружена в их жизнь и не замечает, что следующий ребенок на подходе. Об этом сообщает Антенна-Телесемь.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 