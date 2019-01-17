17.01.2019 | 09:50

Елизавета Боярская недавно во второй раз стала мамой. На этот раз беременность протекала легко.

В начале декабря знаменитость подарила супругу Максиму Матвееву сына Гришу. Елизавета Боярская отметила, что ходила на занятия для будущих мам. Многие навыки, полученные Боярской с первым сыном, забылись. Артистке пришлось вновь учиться ухаживать за младенцем.

"У меня недавно родила подруга. Когда увидела ее ребенка, обомлела – такой он был маленький. Уже и забыла, что дети такими бывают", – с улыбкой заметила звезда.

Елизавета Боярская рассказала, что в отличии от первой беременности, вторая проходила легко. Не смотря на интересное положение, артистка активно играла, репетировала и участвовала в благотворительных мероприятиях.

"Эту беременность я вообще не заметила. С Андрюшей (старшим сыном Боярской – Прим.ред.) прислушивалась к каждому шороху, мне казалось, те девять месяцев бесконечны. А сейчас все так быстро пролетело", – призналась знаменитость.

По словам Боярской, когда у беременной женщины есть старшие дети, она полностью погружена в их жизнь и не замечает, что следующий ребенок на подходе. Об этом сообщает Антенна-Телесемь.