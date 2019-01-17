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Полезное | Возбужденный Воробьев овладел Дайнеко прямо в самолете

17.01.2019|21:41
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Недавно стало известно о воссоединении Алексея Воробьева и Виктории Дайнеко. Артисты пока не строят планов на будущее, они просто наслаждаются моментом.

В личном микроблоге разоткровенничавшийся Алексей признался Виктории в любви. В чувственной публикации певец раскрыл интимные подробности своих отношений с Дайнеко.

"Я берегу в сердце каждый момент когда мы были рядом, как любовники, друзья, или просто близкие люди (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.). Твой голос всегда возбуждал во мне желание творить, а твое тело возбуждало во мне все остальное. Не знаю что ждет нас впереди. Но все наши встречи, будь то самое первое невинное свидание в кино, или тот перелет, когда мы стали членами "mile-high club", все эти воспоминания дарят мне улыбку и тепло, потому что все, что мы делали, мы делали искренне", - написал артист.

Отметим, что Mile-high club, или как его еще называют "клуб десятитысячников" – это сленговое определение для группы людей, которые когда-либо занимались сексом на борту находящегося в полете лайнера. Теперь поклонники парочки осведомлены, что Алексей овладел Викторией прямо в небе.

Добавим, что некоторые интернет-обыватели не верят в воссоединение звезд. Дело в том, что заявление о возобновлении отношений Вика и Алексей сделали аккурат перед премьерой их совместного клипа "С Новым годом, мой любимый человек". Пользователи Сети уверены, что разговоры о чувствах – обычная пиар-акция.

Источник — dni.ru
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