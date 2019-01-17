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Полезное | Сладкий Аверин устроил вакханалию в гей-клубе

17.01.2019|21:39
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Максиму Аверину 43 года, но он никогда не был женат. На вопрос: "Почему?" – всегда таинственно вздыхает. Ах, мол, оставьте, я женат на своей профессии! Поклонники было уверовали в святость актера. Но вдруг заметили его в гей-клубе. И поняли, что мир уже не будет прежним.

Несмотря на обилие разного рода увеселительных заведений для мужчин в Москве, развлекаться исполнитель главной роли в сериале "Глухарь" поехал в Сочи. Там меньше шанса быть узнанным. Но остаться незамеченным в обществе похотливых парней не удалось.

Актер, как сообщает "Собеседник", взгромоздился на барную стойку и устроил вакханалию – попытался удивить всех вокалом именно оттуда. Закончились песнопения корректными уговорами бармена спеть у него дома, что несколько охладило пыл актера.

Тогда Максим Аверин отправился в массы и, узнав в светском обозревателе одной из газет своего давнего знакомого, принялся рассказывать ему, что приехал в Сочи отмечать новогодние праздники и участвовать в одном из мероприятий. А в клуб зашел, потому что наслышан о его хорошей репутации и о том, что тут на него не будут обращать внимания, даже если узнают.

Ближе к окончанию концертной программы Максим Аверин в сопровождении спутниц и модно одетого молодого человека отправился, как пошутили посетители клуба, "в апартаменты". Наверное, говорили до утра о "Склифе". Или, как в песне Сергея Мазаева, "журналист и актер затевали спор высоком, о роли муз".

Отметим, что артисты всех мастей часто выступают в гей-клубах. Эдита Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и Лолита считают посетителей этих мест очень благодарной публикой. А Дмитрий Колдун год назад и вовсе решился спеть перед разгоряченными геями в сауне. Судя по вздыбленным полотенцам на чреслах, выступление зрителям пришлось по душе.

Источник — dni.ru
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