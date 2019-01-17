17.01.2019 | 09:48

Внешний вид Бузовой вызывает опасения. Поклонники разглядели на коже Ольги подозрительную пигментацию и сразу предположили худшее – рак кожи. Здоровьем певицы и телеведущей поинтересовались "Дни.ру".

"Никакого рака кожи я у Ольги не вижу, – поспешила успокоить нас ясновидящая Кажетта Ахметжанова. – У артистки в последнее время были сильные эмоциональные переживания. Когда человек из кожи вон лезет и не получает того, чего страстно желает, это может проявляться в виде кожных высыпаний и покраснений, похожих на аллергические реакции. У Бузовой в принципе нет программы раковых болезней. Однако высока предрасположенность к заболеваниям легких, бронхов, воспалению слизистых оболочек".

Если у телеведущей и есть какие-то проблемы со здоровьем, касаются они поджелудочной железы и желчного пузыря, считает гадалка. Справиться с этими недугами довольно легко, если уделить им внимание и подлечиться. Зато Кажетта увидела, что в скором времени Бузова забеременеет.

"Она об этом даже не догадывается, продолжает сидеть на диетах, "сушиться", – отметила ясновидящая. – Но организм совсем скоро начнет накапливать энергию вопреки всему, а в результате мы увидим, как формы девушки будут округляться. И хотя на сегодняшний день о романах Бузовой ничего не слышно, я отчетливо вижу, что к ней стучится душа ребенка – признак скорой беременности".

Ранее сообщалось, что в Сети распространяется фотография Ольги Бузовой, сохраненная, скорее всего, из приложения Stories ее официальной страницы в Instagram. На изображении поющая ведущая запечатлена крупным планом на пляже Мальдив в розовом купальнике, с анимацией на лице. И все равно внимательные поклонники разглядели на лбу, подбородке, плечах и груди Ольги пятнышки, показавшиеся им крайне подозрительными.