17.01.2019 | 09:57

Некоторым категориям уволенных в запас солдат-срочников собираются запретить пользоваться соцсетями. Об этом пишет газета «Известия».

Запрет коснется тех, кто проходил службу в частях с секретным режимом или имел доступ к документам, содержащим гостайну. Срок действия запрета составит пять лет.

Соответствующие поправки подготовлены Минобороны и внесены в проект поправок к федеральному закону «О статусе военнослужащих». Предполагается, что это позволит защитить государственную тайну, однако издание отмечает неспособность контролировать запрет — создание анонимных или фейковых страниц практически не удастся отследить.

В феврале 2018 года стало известно о планах Минобороны запретить военнослужащим пользоваться смартфонами с фотокамерами и системами спутниковой навигации.

В Генштабе составили список устройств, которым можно будет пользоваться военнослужащим. Это простые кнопочные телефоны стоимостью до двух тысяч рублей: Nokia, TeXet, Alcatel и Samsung.