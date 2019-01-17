Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 янв 2019|22:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.63  |  $  66.44

Полезное | Отощавшей Летучей не дают покоя истошные крики

17.01.2019|21:43
Печать

Телеведущая Лена Летучая дразнит фолловеров снимками с роскошного отдыха. В ответ злопыхатели пишут, что звезда плохо выглядит.

После новогодних праздников Елена вместе с мужем отправилась на Галапагосские острова. Знаменитость каждый день публикует отчеты о путешествии в своем Instagram.

Летучая активно знакомится с местной флорой и фауной. Лене удалось повстречать морского котика на остановке и столкнуться на пляже с единственной оставшейся на Земле морской ящерицей. "Чарльз Дарвин, проводивший здесь в свое время свои наблюдения, вдохновленный уникальными представителями животного мира Галапагосских островов, разработал эволюционную теорию происхождения видов", – написала теледива в микроблоге.

На днях звезда перебралась на соседний остров. Лена и ее супруг сняли номер с видом на побережье в роскошном отеле. Однако отдых в тихоокеанском раю омрачают истошные крики морских котиков, которые не умолкают ни днем, ни ночью.

Лена отмечает, что погода не всегда бывает идеальной, к примеру, недавно их остров заливал дождь. Снимок под названием "Хмурое прекрасное утро" знаменитость также показала в соцсети.

В кадре Летучая позирует на фоне затянутого тучами неба и серого океана. Звезда облачена в яркий лиф и обтягивающие шорты.

Добавим, что внешний вид Лены стал причиной для споров. Злопыхатели отмечали, что теледива, увлекшись диетами, буквально высохла и потеряла женственные формы. Однако преданные фанаты вступились за звезду.

"Лена, вы очень худая, это не красиво уже... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В таком виде выглядите чересчур худой. Тонкие руки и ноги тростинки", "в ее возрасте это не красиво, не малолетка же, нужны формы, красивые формы, как у нее были", "Лена, вы большая молодец! Искренне восторгаюсь вами и наблюдаю за вами уже несколько лет. Вы честный и искренний человек. Вы – пример для подражания! Не слушайте злопыхателей– у вас отличная фигура – никакой худобы, все в меру. Желаю счастья вам и вашей семье", – писали интернет-обыватели.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 