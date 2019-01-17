17.01.2019 | 21:43

Телеведущая Лена Летучая дразнит фолловеров снимками с роскошного отдыха. В ответ злопыхатели пишут, что звезда плохо выглядит.

После новогодних праздников Елена вместе с мужем отправилась на Галапагосские острова. Знаменитость каждый день публикует отчеты о путешествии в своем Instagram.

Летучая активно знакомится с местной флорой и фауной. Лене удалось повстречать морского котика на остановке и столкнуться на пляже с единственной оставшейся на Земле морской ящерицей. "Чарльз Дарвин, проводивший здесь в свое время свои наблюдения, вдохновленный уникальными представителями животного мира Галапагосских островов, разработал эволюционную теорию происхождения видов", – написала теледива в микроблоге.

На днях звезда перебралась на соседний остров. Лена и ее супруг сняли номер с видом на побережье в роскошном отеле. Однако отдых в тихоокеанском раю омрачают истошные крики морских котиков, которые не умолкают ни днем, ни ночью.

Лена отмечает, что погода не всегда бывает идеальной, к примеру, недавно их остров заливал дождь. Снимок под названием "Хмурое прекрасное утро" знаменитость также показала в соцсети.

В кадре Летучая позирует на фоне затянутого тучами неба и серого океана. Звезда облачена в яркий лиф и обтягивающие шорты.

Добавим, что внешний вид Лены стал причиной для споров. Злопыхатели отмечали, что теледива, увлекшись диетами, буквально высохла и потеряла женственные формы. Однако преданные фанаты вступились за звезду.

"Лена, вы очень худая, это не красиво уже... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В таком виде выглядите чересчур худой. Тонкие руки и ноги тростинки", "в ее возрасте это не красиво, не малолетка же, нужны формы, красивые формы, как у нее были", "Лена, вы большая молодец! Искренне восторгаюсь вами и наблюдаю за вами уже несколько лет. Вы честный и искренний человек. Вы – пример для подражания! Не слушайте злопыхателей– у вас отличная фигура – никакой худобы, все в меру. Желаю счастья вам и вашей семье", – писали интернет-обыватели.