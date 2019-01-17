17.01.2019 | 21:46

Нашумевший музыкальный телепроект вновь появится на экранах. Совсем скоро на Первом канале стартует шестой сезон шоу "Голос. Дети".

Накануне начала съемок журналистам удалось выяснить, кто же займет кресла членов жюри. По слухам, вероятнее всего, ими станут Пелагея, Валерий Меладзе и – неожиданно для многих – Светлана Лобода. Талантливая блондинка впервые появится в российском шоу "Голос. Дети" в качестве наставника.

Отметим, что Светлана уже исполняла эту роль – в 2013-м певица участвовала в первом сезоне украинской версии проекта вместе с Олегом Скрипкой и Тиной Кароль. Звезда блестяще справилась с задачей. Об этом сообщает Super.ru.

Напомним, правила шоу "Голос. Дети" остались такими же. Первым делом проводится кастинг по результатам присланных в редакцию телепроекта заявок. Анкеты участников рассматривают известные продюсеры и музыканты: Юрий Аксюта, Андрей Сергеев, Наталья Шамиладзе, Марина Андрусенко.

После проводится "живой" кастинг. Далее отобранные юные вокалисты допускаются до слепых прослушиваний, которые проводятся уже на сцене. В результате наставники набирают себе команды. Начинаются репетиции и подготовка к основному этапу конкурса.

Благодаря шоу "Голос. Дети" путевку на сцену получило много маленьких талантов. К примеру, победителем первого сезона стала Алиса Кожикина, второго – Сабина Мустаева, третьего – Данил Плужников, четвертого – Лиза Качурак. В предыдущем шоу "Голос. Дети" победителем стал Рутгер Гарехт.