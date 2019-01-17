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Полезное | Настя Рыбка оказалась под угрозой дела о проституции

17.01.2019|21:48
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Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) сообщила, что ей и Александру Кириллову (Алекс Лесли) вменяют пункт 2 статьи 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»). Об этом в четверг, 17 января, со ссылкой на супругу Кириллова сообщает «Интерфакс».

По словам собеседницы агентства, Вашукевич и Кириллов задержаны в столичном аэропорту Шереметьево после возвращения из Таиланда и находятся в отдельной комнате. Вместе с ними задержаны еще два человека — Андрей Ижешко и Мария Жаркова, причина их задержания пока неизвестна.

Супруга Кириллова добавила, что Вашукевич не должна была выходить в Москве — ее пунктом назначения был Минск.

На данный момент официального подтверждения информации о задержании Вашукевич и Кириллова не поступало. Источник агентства утверждал, что российские правоохранительные органы не имеют к ним претензий.

О задержании Вашукевич и Кириллова стало известно 17 января. В этот же день Вашукевич вместе с другими осужденными по делу об организации нелегального секс-тренинга депортировали из Таиланда.

15 января Вашукевич, Кириллов и другие фигуранты дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали свою вину. Их приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое они уже отбыли в СИЗО.

Граждан России и Белоруссии первоначально задержали в феврале 2018 года. Их обвиняли по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.01.2019 22:16|

Админы, а что удалили новость с заголовком "Россиянам стыдно за «вечную бедность» в великой стране". Вам уже позвонили?

Гость|17.01.2019 22:37|

Надо срочно строить зоны на колыме. Они скоро понадобятся для крысы, его дружбанов и прочей алигарической сволоты.

Имя: Гость
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