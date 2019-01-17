17.01.2019 | 21:48

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) сообщила, что ей и Александру Кириллову (Алекс Лесли) вменяют пункт 2 статьи 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»). Об этом в четверг, 17 января, со ссылкой на супругу Кириллова сообщает «Интерфакс».

По словам собеседницы агентства, Вашукевич и Кириллов задержаны в столичном аэропорту Шереметьево после возвращения из Таиланда и находятся в отдельной комнате. Вместе с ними задержаны еще два человека — Андрей Ижешко и Мария Жаркова, причина их задержания пока неизвестна.

Супруга Кириллова добавила, что Вашукевич не должна была выходить в Москве — ее пунктом назначения был Минск.

На данный момент официального подтверждения информации о задержании Вашукевич и Кириллова не поступало. Источник агентства утверждал, что российские правоохранительные органы не имеют к ним претензий.

О задержании Вашукевич и Кириллова стало известно 17 января. В этот же день Вашукевич вместе с другими осужденными по делу об организации нелегального секс-тренинга депортировали из Таиланда.

15 января Вашукевич, Кириллов и другие фигуранты дела о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали свою вину. Их приговорили к условному сроку и фактическому заключению на девять месяцев, которое они уже отбыли в СИЗО.

Граждан России и Белоруссии первоначально задержали в феврале 2018 года. Их обвиняли по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы.