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Полезное | Марии Максаковой пообещали «золотой трон»

17.01.2019|14:02
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Мария Максакова – достойная женщина. Все разговоры о ее изменах мужу – не более чем слухи. Теперь же у оперной певицы появится могущественный покровитель, убеждена ясновидящая Галина Янко.

Мария Максакова – верующий человек, и, что бы о ней не говорили, очень любила своего мужа. "Я не вижу фактов измены и каких-то вольностей с ее стороны. Она достойная женщина. И совсем скоро у нее появится мужчина-покровитель, которому она наконец-то доверит свою судьбу", – уверена ведунья.

Максакова – женщина яркая, у нее много поклонников. При жизни Вороненкова на нее также засматривались люди – но это ничего не значит, считает Янко.

"Замуж она выйдет в течение 3-х лет. Человек будет обеспеченный. С Украины она уедет и будет жить какое-то время в России. Чуть позже со своим мужем они переедут за границу", – говорит ясновидящая.

Рождения детей в судьбе Марии Галина не видит. Зато уверена, что последняя четверть жизни Максаковой пройдет на Золотом троне – артистка оставит пение после 55 лет.

По словам ведуньи, счастливый день Марии – среда. Янко еще раз подчеркнула, что муж Марию очень любил и не изменял ей. А все, что сейчас пытаются наговорить на их семью – черный пиар.

Источник — dni.ru
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