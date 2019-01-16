16.01.2019 | 09:18

Последние полгода имена Агаты Муцениеце и Павла Прилучного не сходят со страниц газет и журналов. Актерская чета в своих интервью открыто называет себя чокнутой семейкой, как бы оправдываясь за горячие выходки друг друга.

Наступивший год ознаменовался для пары новым скандалом: якобы Прилучный превратился в настоящего деспота, который поднимает руку на жену, а та, из-за страха появления новых сплетен, упорно хранит молчание, выгораживая супруга. Что на самом деле творится за закрытыми дверями роскошного загородного дома Муцениеце и Прилучного, решили узнать "Дни.ру".

"Между ними достаточно динамичные взаимоотношения. Даже не совсем понятно, кто начинает ссоры первым. Оба партнера подвержены сильным эмоциональным всплескам. Но их все устраивает, без таких разборок ребята просто не смогут жить. В их семье это лишь повышение градуса отношений", – пояснила "Дни.ру" ясновидящая Марианна Абравитова.

По ее словам, иногда просто какое-то неверное сказанное слово, фраза, может спровоцировать грандиозный скандал. Таролог уверена, что факт рукоприкладства был. "Я не вижу серьезных травм. Возможно, Павел толкнул Агату со злости, дал подзатыльник на эмоциях. Но они сразу же помирились.

Это семья с бразильскими страстями, им нравится надрыв. В какой-то из таких горячих моментов Агате и "прилетело". Позже они нашли компромисс и решили идти по жизни дальше. Вижу, что в какой-то момент были разговоры о разводе. Но они так и будут жить дальше "на адреналине" и устраивать себе подобные встряски", - сказала медиум.