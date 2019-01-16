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Полезное | Страдающую неизвестной болезнью Чехову отправили к медикам

16.01.2019|09:14
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Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что страдает из-за стресса. Постоянное напряжение влияет на самочувствие знаменитости.

Анфиса Чехова еще месяц назад жаловалась на переутомление. Плотный рабочий график не позволял звезде восстанавливать силы. Она стала страдать бессонницей. Телеведущая пыталась сама справится с проблемой, но не смогла.

На днях Анфиса обратилась к врачу. Медик заставил телеведущую сдать анализы, результаты которых Чехову не обрадовали. Она рассказала об этом в Instagram.

"Показатели Кортизола (гормона стресса) у меня зашкаливают. Доктор сказал, что так мог бы выглядеть анализ человека, участвующего в военных действиях. Не знаю, что за война там идет внутри меня, но очевидно одно, и это уже мое давнее открытие, мне надо больше отдыхать и расслабляться!

Как любой творческий человек, я многие эмоции, и свои и чужие, слишком глубоко переживаю, а моя гипер ответственность скоро вообще меня с ума сведет. Гармонию я обретаю только при длительном пребывании у моря в объятиях родственной души! Но пока я прощупываю души на предмет родственности, а море мне только снится, потому что мой честно заработанный отдых у моря, никак не складывается (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написала знаменитость в личном микроблоге.

Теледива решила, что теперь она будет регулярно посещать СПА-салоны. Звезда уверена, что массажи помогут ей восстановиться.

Отметим, что некоторые поклонники уверены, что релаксирующие процедуры Анфисе не помогут. Кто-то даже заметил, что повышенный кортизол может быть симптомом коварного недуга. Звезде предложили пройти более тщательное обследование и, если возможно, у другого доктора.

Источник — dni.ru
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