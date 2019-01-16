16.01.2019 | 09:20

Русские сказки про золотую рыбку и щуку, которая исполняет желания, заставляют россиян верить в легкую наживу и создают помехи для повышения финансовой культуры граждан. Об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов, сообщает АГН «Москва».

По его словам, даже в условиях определенной финансовой грамотности люди все равно будут поступать неправильно. «Вот смотрите: старший брат работает - он дурак, средний брат работает - дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку - у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком», сказал Швецов.

Представитель ЦБ считает, что необходимо менять сказки и прекратить обучать детей халяве.

В ноябре 2018-го платежная система Visa и компания Ipsos провели исследование, в ходе которого выяснилось, что уровень финансовой грамотности и благосостояния россиян за последний год вырос, однако граждане по-прежнему тратят свои деньги легкомысленно и не откладывают сбережений.

Цель накопить на что-то имеется только у 10 процентов опрошенных, остальные конкретной цели для сбережений не имеют.