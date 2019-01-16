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Полезное | Подруга Фриске публично врезала бессовестному Шепелеву

16.01.2019|12:47
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Наталья Волохова – одноклассница и самая близкая подруга Жанны Фриске. Они познакомились в младших классах и были вместе до смерти певицы, поэтому Наталье больно видеть то, что происходит в семье артистки.

Жанна и Наталья были не просто подругами. "Помню, в четвертом классе мы с Жанной побратались, – рассказала Волохова. – Залезли под стол, порезали пальчики и кровью обменялись – хотели стать еще ближе".

Сейчас она общается с родителями Жанны Фриске. "Перезваниваюсь с ее мамой, отцом, – рассказала подруга. – Про мужа, Дмитрия Шепелева, могу только одно сказать: наступит момент, когда ребенок узнает всю правду, все поймет и точно не скажет спасибо – как минимум за то, чего его лишили в детстве. А Платона лишили элементарных, может быть, даже банальных вещей, таких как любовь близких, которая ему просто необходима..."

Волохова врезала бессовестному Шепелеву за то, что лишил ребенка бабушки и дедушки. Впрочем, с малышом не позволено встречаться и ей. "Я, как и все близкие Жанны, не вижусь с Платоном. Но, думаю, чем больше любящих людей вокруг мальчика, тем лучше для него. Бабушка, дедушка – ведь они не то что его любят, а просто души в нем не чают! Как может бабушка не любить? У всех нас были бабушки. И ведь это самые теплые воспоминания, самые нежные, самые мягкие. Тем более речь идет о бабушке, которая провела с ним полтора года и буквально заменила Платону мать..." – цитирует Наталью журнал "Откровения звезд".

Напомним, что Жанна Фриске умерла в 40 лет от опухоли мозга. Теперь ее семья судится с благотворительной организацией "Русфонд" по поводу средств, собранных в ходе телемарафона на лечение артистки.

Источник — dni.ru
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