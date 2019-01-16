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Полезное | Одурачившая народ Кудрявцева решилась на признание

16.01.2019|09:15
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Телеведущая сделала откровенное заявление в своем Instagram-аккаунте. Лера Кудрявцева сообщила, что ее реальная жизнь отличается от демонстрируемой в соцсетях.

Ведущая "Секрета на миллион" в настоящее время отдыхает с мамой и старшей сестрой в Омане. Кудрявцева ежедневно делится яркими снимками из солнечной страны, демонстрируя золотой загар и счастье.

На сей раз теледива решила поразмышлять о жизни, которую многие люди показывают в соцсетях. Зачастую красивые фото, в том числе Кудрявцевой, дурачат фолловеров, ведь они думают, что жизнь звезд такая же, как на картинках.

Поводом к откровениям Леры послужил комментарий одной из пользовательниц Сети. Девушка поинтересовалась у Кудрявцевой, что она хочет сказать своими снимками. "Что мы хотим сказать своими фото? Где мы, что делаем, что едим, как отдыхаем и все такие красивые и счастливые, что до тошноты. Реальная жизнь совершенно другая — у всех! Исключений нет!" – написала Кудрявцева.

Телеведущей порой хочется зарегистрироваться под чужим именем и рассказать о себе. "Но сейчас я покрепче закрываю дверь, и здесь мой фотоальбом, не более", – отметила звезда в Instagram.

Поклонники принялись обсуждать сказанное Кудрявцевой. "Всем нам иногда хочется кричать, орать, а потом проходит все и думаешь: а стоит ли того! Ведь, по сути, всем на всех наплевать, только близким нужна!", "Всегда надо делиться радостными и счастливыми моментами!!!", "А зачем кому-то что-то доказывать? Просто игнорируйте и наслаждайтесь жизнью", – высказались пользователи соцсети.

Источник — dni.ru
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