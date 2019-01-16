16.01.2019 | 22:00

Шоу Андрея Малахова не вошли в топ-100 популярных программ за 2018-й, который приводит "Медиаскоп". Его вообще нет в рейтинге! Но на "России", где сегодня работает ведущий, считают, что все отлично.

Новость о том, что рейтинги Андрея Малахова малы, что зрителям он не интересен, стала для многих неожиданной. Первый канал побил беглого ведущего своими громкими проектами. И теперь, чтобы спасти его имидж в глазах публики, на "России" брошены все силы. Например, заместитель генерального директора ВГТРК, программный директор Александр Нечаев даже был вынужден выступить со специальным заявлением.

"Ежедневный "Прямой эфир" Андрея Малахова – самая популярная программа раннего прайма будней, – цитирует Нечаева "Антенна-Телесемь". – Самое популярное неполитическое ток-шоу выходных – наш субботний хит "Привет, Андрей!". Кстати, этот субботний проект Андрея Малахова по итогам года не только опережает конкурентов по жанру ("Сегодня вечером" на Первом канале, "Звезды сошлись" на НТВ и еще один проект "Первого" – "Эксклюзив" с Дмитрием Борисовым), но и оказывает заметное положительное влияние на старт нашей субботней мелодраматической премьеры в 21:00, заранее формируя для нее аудиторию. Эта связка из недели в неделю практически гарантирует нам победу в субботнем прайм-тайме и за сутки в целом".

Подобные заявления медиаменеджера кажутся как минимум странными, ведь проектов Малахова не видно в топе "Медиаскопа", а оснований не верить исследованиям зрительских предпочтений нет.

Напомним, Андрей Малахов 25 лет отдал Первому каналу, а потом подло предал родной дом и сбежал к конкурентам, где планировал сохранить статус лучшего ведущего страны. На "России" от стал вести ток-шоу "Прямой эфир" вместо Бориса Корчевникова. Прежде эта программа сильно проигрывала "Пусть говорят" в рейтингах. Хотя и была фактически клоном. Но продюсеры хотели, чтобы с приходом Андрея все изменилось.