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Полезное | «Мы его потеряли»: в театре сделали страшное заявление о Джигарханяне

16.01.2019|20:53
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Поклонники Армена Джигарханяна бьют тревогу: артист давно не появлялся на публике. Жив ли он – бог ведает. Корреспондент "Дни.ру" позвонил одной из знакомых актера по театру, чтобы выяснить судьбу легендарного худрука.

"В театре, думаю, не знают, где армяне прячут Армена Джигарханяна, мы его как-то потеряли из вида, – рассказала собеседница. – На работе он, как я понимаю, давно не появлялся. Скорее всего, конечно, жив. В противном случае были бы известия из Департамента культуры. В силу объективных причин – артисту 83 года – здоров он быть не может, поэтому вероятно, лежит в больнице".

По ее словам, с начала сезона худрука видели на рабочем месте несколько раз, хотя зарплату исправно получает. "Он был в начале августа на сборе труппы, – рассказали очевидцы. – Обрит, уши торчком, чудовищно худой в костюме явно не по размеру. Причем костюм был черный, какой-то траурный, явно с чужого плеча. Наверное, армяне ему свои вещи отдают. При Виталине он так не одевался, всегда выглядел франтом. Она следила за его внешним видом, состоянием здоровья, питанием".

Правда, судя по странице в Facebook актера Алексея Лапшина, Армен Джигарханян появлялся в театре недавно. В начале декабря в зрительном зале было сделано фото с коллективом. Значит, не все так плохо? Однако неизвестно, где находится актер сейчас – телефон в Староконюшенном переулке Москвы не отвечает.

Что касается бывшей жены артиста Виталины Цымбалюк-Романовской, она до сих пор обитает в той самой квартире, где планировала свить семейной гнездышко с Арменом Борисовичем. "Ремонт переделывать не пришлось, он универсальный, – рассказала пианистка прессе. – Правда, кое-что все же изменили. Например, демонтировали специальную душевую кабину, предназначенную для Джигарханяна. Теперь ванная комната выглядит стандартно".

Источник — dni.ru
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