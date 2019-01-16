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Полезное | Лазарев оставил Киркорова позади в гонке за «Евровидение»

16.01.2019|20:50
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Стало известно, кто будет защищать честь России на международном музыкальном конкурсе. По имеющимся данным, выступать на "Евровидении-2019" готовится 35-летний Сергей Лазарев.

Официальное объявление певца, которому будет предоставлена такая честь, состоится в конце января. Но кое-какая информация уже просочилась в СМИ. По информации издания SUPER, это Лазарев, представлявший нашу страну на "Евровидении-2016".

В гастрольном графике исполнителя все расписано до конца апреля, но в мае у него не значится пока ни одного концерта. Говорит в пользу Сергея говорит и его желание победить на конкурсе, где три года назад он был так близок к первому месту.

Отмечается, что Лазарева вновь будет готовить к конкурсу команда Филиппа Киркорова, состоящая из греческих композиторов и хореографов.​ К слову, в опубликованном ранее СМИ шорт-листе исполнителей, которых рассматривают для участия в "Евровидении-2019" от России, была и фамилия Киркорова.

"Я предложил отправить его на этот конкурс – и, на мой взгляд, у него неплохие шансы на победу в нем", – говорил "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Теперь, похоже, короля российской эстрады обогнал более молодой Сергей Лазарев.

Напомним, конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в израильской столице – Тель-Авиве. Среди претендентов в шорт-листе помимо Киркорова и Лазарева – Александр Панайотов, Ольга Бузова, Manizha, Егор Крид и Лена Темникова.

Источник — dni.ru
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