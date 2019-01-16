16.01.2019 | 12:45

Подруга Аллы Пугачевой Мила Андреева рассказала о ее состоянии после пластической операции. На радикальный шаг Примадонна пошла ради любимого мужчины.

Мила Андреева и Алла Пугачева познакомились в пансионате. Впоследствии Андреева помогла Примадонне и ее тогдашнему супругу, режиссеру Александру Стефановичу, купить мебель в новую квартиру на Тверской улице. Женщины подружились, и Мила Андреева оказалась свидетельницей важных событий в жизни Аллы Пугачевой.

К примеру, приятельница была в курсе многих романов Примадонны. По словам Андреевой, на закате брака с Евгением Болдиным, который был ей неверен, Алла находилась в депрессии. У нее не было новых песен. И тут она встретила Владимира Кузьмина, который буквально оживил ее.

"Когда в жизнь Аллы вошел Володя, у нее загорелись глаза. С Кузьминым Алла оставалась верной себе. Сразу дала ему восемь тысяч рублей на машину. Потом Аллу стала раздражать инертность Кузьмина. Может, все шло от проблем с алкоголем, которые Кузьмин по сей день не преодолел? Алла за него боролась, пока ей это не надоело", – рассказала Андреева в интервью журналу "Коллекция. Караван историй".

Потом на горизонте возник эффектный, таинственный, брутальный Сергей Челобанов. Он был значительно моложе, поэтому, чтобы соответствовать, Примадонна решилась на пластическую операцию. Чтобы лечь под нож хирурга, артистка отправилась в Швейцарию. Однако что-то пошло не так.

"Операция прошла неудачно, ей занесли инфекцию. Постоянно поднималась температура, она исхудала и тихо загибалась – на нее страшно было смотреть. Слава Богу, спасли врачи московской клиники, когда стало совсем худо", – поведала подруга Аллы Пугачевой.

Примадонна рассталась с ухажером из-за его пристрастия к запрещенным препаратам. По словам Андреевой, Пугачева знала о наркозависимости Челобанова и пыталась с ней бороться, помещая любимого в разные клиники, но попытки вытащить его оказались бесполезными.