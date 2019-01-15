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Полезное | У обсыпанной Ольги Бузовой заподозрили рак

15.01.2019|09:12
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Ольга Бузова вместе с младшей сестрой Анной отдыхает на Мальдивах. Однако свежие фото звезды скандально известного телепроекта "Дом-2" всерьез обеспокоили фанатов. По их мнению, высыпания, которые они обнаружили на теле знаменитости, могут свидетельствовать о раке кожи.

В Сети распространяется фотография Ольги Бузовой, сохраненная, скорее всего, из приложения Stories ее официальной странички в социальной сети Instagram. На изображении поющая ведущая запечатлена крупным планом на пляже Мальдив в розовом купальнике, с анимацией на лице. И все равно внимательные поклонники разглядели на лбу, подбородке, плечах и груди Ольги пятнышки, показавшиеся им крайне подозрительными.

"Это еще че такое (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Аллергия на солнце, срочно в Москву, так и рак кожи можно получить", "Такими темпами точно получит(((", "Без шуток, Оле нельзя находиться на солнце с такими пятнами", "Она ж вся обсыпанная...", "Быстрее сохраняйте фотки, щас же все быстро в фотошопе поправит)", "Вот это неожиданно!! Кто бы мог подумать, что она так болеет.....", "дозагораешься до состояния Рыбина и Сенчуковой..." – прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, в конце 2018 года популярные исполнители Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова объявили на ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", что у них рак кожи. Артисты объяснили, что любили проводить свободное время на солнце. "Мы правда были бездумны – находились на солнце, когда не нужно было", – поделилась Сенчукова. Они даже решили устроить курорт у себя дома и купили солярий.

Пара скрывала свой недуг четыре года. Супруги решили сделать признание на всю страну, чтобы предупредить зрителей об опасной и коварной болезни. Они убеждены, что заболели раком из-за чрезмерной любви к загару. К счастью, Рыбин и Сенчукова вовремя обратились к онкологам, и теперь оба находятся в ремиссии

Источник — dni.ru
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