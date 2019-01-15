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Полезное | Стройная Утяшева на берегу моря довела до истерики

15.01.2019|09:15
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Экс-гимнастка, а ныне ведущая проекта "Танцы" на телеканале ТНТ Ляйсан Утяшева показала невероятную фигуру в купальнике. Знаменитость с удовольствием демонстрирует миру невероятные ножки.

В личном Instagram Утяшева опубликовала снимок, на котором она запечатлена на пляже. Знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа на золотом песке.

"Обещаю, это последнее фото в купальнике", – игриво заметила Ляйсан. Судя по всему, звезда предположила, что ее подписчикам могли порядком поднадоесть однотипные снимки в бикини, которые в последнее время постоянно появляются в соцсетях звезд отечественного шоу-бизнеса.

К слову, поклонники писали Утяшевой, что нельзя скрывать от мира такую дивную фигуру. Неизгладимое впечатление на интернет-обывателей произвели ноги Ляйсан, особо впечатлительные в истерике набросились на теледиву с комплиментами.

"Ноги от бога (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вся такая стройняшка аж завидно. В хорошем смысле", "Как русалочка на берегу морском", "Ноги просто космос", "Такую красоту, надо бесконечно фотографировать!!!!!", "Лейсан, не лишайте нас возможности смотреть на вас, пусть даже в купальнике))", "Ноги бесконечен речные,шедевр от родителей удочки, королевский подарок, хорошие гены!", "Стесняюсь спросить,а потом без него пойдут?)))", "С такой фигурой можно вообще без купальника!!!", – писали интернет-обыватели.

Источник — dni.ru
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