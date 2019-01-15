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Полезное | Отравленная Пугачева пошла пятнами после химии

15.01.2019|14:24
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На съемках программы «Сегодня вечером» на Первом канале, посвященной Игорю Николаеву, собрался весь цвет российского шоу-бизнеса – Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Игорь Крутой. Но главной звездой стала, конечно, Алла Пугачева.

С Аллой Пугачевой Игорь Николаев в 80-х записал совместный альбом, проданный двумя миллионами копий. «Паромщик», «Балалайка», «Две звезды» – эти и многие другие хиты с той пластинки популярны по сей день. Был у Николаева и совместный с Примадонной гастрольный тур.

Поэтому не прийти на программу о своем сыне, как Пугачева в шутку называет Николаева, артистка не могла. Но едва она вошла в студию, как запершило в горле, кожа пошла пятнами. Чтобы унять неприятный симптом, Пугачева сделала несколько глотков воды. Но все напрасно! Вскоре певица поняла: у нее – аллергическая реакция! Причем с каждой минутой ей становилось все хуже: появились даже признаки удушья. Алла стала сильно кашлять. Поняв, что справиться с приступом не в силах, Примадонна поспешила на выход.

Певица поняла: если останется здесь еще хоть мгновение, может задохнуться. «Я была в этой студии много раз – и ничего, все нормально. А сегодня прямо не могу остановиться!» – пожаловалась певица. Оказалось, что аллергическая реакция случилась у нее из-за искусственного снега – его щедро насыпали телевизионщики, чтобы создать праздничную атмосферу в студии. Эта химия и отравила артистку.

Как выяснил «Собеседник», аллергия у Примадонны могла проявиться из-за стремительного похудения. Ведь не исключено, что для снижения веса Алла Пугачева принимает таблетки, которые спровоцировали развитие реакции.

Источник — dni.ru
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