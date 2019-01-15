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Полезное | Определен признак скорого развития рака

15.01.2019|17:47
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Исследователи из Медицинского колледжа Джорджии и Университета Августы выяснили, что колит — воспалительное заболевание слизистой кишечника — провоцирует развитие различных заболеваний, в том числе рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Ученые обнаружили, что хроническое воспаление при язвенном колите способствует накоплению в толстой кишке супрессорных клеток миелоидного происхождения, которые подавляют иммунные реакции. Это происходит через выделение большого количества интерлейкина-10 (IL-10) — соединения, которое в норме обладает противовоспалительным и антиопухолевым действием.

Однако при избытке IL-10 запускает иной механизм. Он активирует белок STAT3, который, в свою очередь, активирует гены DNMT1 и DNMT3b в клетках толстого кишечника.

DNMT1 и DNMT3b подавляют активность регуляторного фактора интерферона-8 (IRF-8), который не дает опухолям развиваться.

Эксперименты на мышах с выключенным геном IRF-8 в эпителиальных клетках, выстилающих внутреннюю поверхность толстой кишки, показали, что мутантные грызуны более восприимчивы к воспалению и склонны к развитию раковых опухолей.

Источник — lenta.ru
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