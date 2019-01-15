15.01.2019 | 14:28

Звезда сериала «Бедная Настя» Анна Табанина, исполнившая роль княжны Елизаветы Долгорукой, стала гостьей программы «Судьба человека» телеканала «Россия 1». Артистка откровенно рассказала о семейной трагедии.

После работы в «Бедной Насте» Анна была очень востребована в профессии, однако на пике популярности пропала с экранов. Звезда намеревалась посвятить свою жизнь Церкви. «В какой-то момент я стала ходить в храм, постепенно была очарована всем этим, хотела уйти в монастырь. Я оставила кино и около года пела в храме», - вспоминает Табанина.

Но ее планам не суждено было реализоваться: актриса встретила своего будущего мужа художника Дмитрия Кудина. В браке у них появилось трое детей.

Спустя семь лет счастливой совместной жизни у Дмитрия нашли саркому. Борьба с болезнью продолжалась год. Однако рак оказался сильнее.

«Как обычно люди узнают такую страшную весть – неожиданно. Было страшно принять такой диагноз. Мы мобилизовались очень, начали подготовку, лечение, была борьба. Мы были вместе, но мне нужно было сохраниться ради детей, он это понимал. Дети были достаточно маленькие, они знали, что папа болеет, но я их ограждала от всего. Тогда же я вернулась в кино», – рассказала Табанина.

После откровенного признания артистки ведущий Борис Корчевников буквально изменился в лице. На него было страшно смотреть. К слову, тема онкологии всегда находит отклик в душе шоумена. Ведь несколько лет назад Борис Корчевников страдал от опухоли мозга.

Болезнь телеведущему удалось побороть. Теперь он помогает онкобольным людям. Причем Борис не только подбадривает народ программами о чудесном исцелении от рака, но и занимается благотворительностью.