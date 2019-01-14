14.01.2019 | 09:04

Информация о том, что Виктория Лопырева увела мужа у подруги и теперь ждет от него ребенка, буквально взорвала медиапространство. Некоторые представители отечественного шоу-бизнеса осудили гламурную блондинку.

О том, что якобы у Виктории Лопыревой романтические отношения с бывшим зятем миллиардера Самвела Карапетяна Игорем Булатовым, стало известно после того, как в Сети появились фотографии, сделанные в Америке, куда уехала гламурная красотка – предположительно, чтобы родить. На кадрах Лопырева с очаровательным пузиком, вываливающимся из джинсовых шорт, целуется, лежа на шезлонге, с Булатовым, который обнимает Вику за шею.

Пикантность ситуации в том, что у Игоря – двое детей, младшему из которых нет и года. В СМИ муссируются слухи о том, что Виктория Лопырева увела мужа у своей подруги, и теперь блондинку буквально затравили, причем не только возмущенная общественность, но даже видавшие виды представители отечественного шоу-бизнеса.

Издание Passion.ru утверждает, что крайне негативно к ситуации отнесся популярный телеведущий Андрей Малахов, который, казалось бы, за годы драк, оскорблений и рытья в самом грязном белье знаменитостей на своих шоу привык и не к такому. Тем не менее, увидев фотографии Виктории Лопыревой и Игоря Булатова, шоумен не смог сдержать удивления и неприязни.

"Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в интернете из Майами у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы!" – цитирует Андрея Малахова издание, отмечая, что тем самым шоумен разорвал отношения с вероломной блондинкой.

С ним солидарна и поющая ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу Ольга Бузова. В комментариях к материалу Super, посвященного беременной Виктории Лопыревой, она категорично заявила: "Спать с женатыми мужчинами – это #дно". Если высказывание Бузовой еще можно отыскать в Сети, то заявление Малахова – нет. Сломленная критикой и руганью Виктория Лопырева закрыла возможность комментирования ее публикаций на страничке в социальной сети Instagram.