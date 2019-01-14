14.01.2019 | 11:45

Регина Тодоренко продолжает делиться воспоминаниями о своей беременности. Популярная телеведущая призналась, что на все девять месяцев отказалась от диет, вследствие чего поправилась на 18 килограммов.

В начале декабря 2018 года телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов стали родителями. Счастливые знаменитости, в отличие от коллег по отечественному шоу-бизнесу, предпочли держать в тайне и рождение, и выписку ребенка, и до сих пор не обнародовали его фотографий. Пара объяснила, что сохраняла приватность, потому что хотела насладиться этим моментом без вмешательства посторонних.

Теперь телеведущая прервала молчание. На протяжении нескольких дней Регина Тодоренко подробно рассказывает о беременности. Она призналась, что позволяла себе в еде все. Она пошутила, что у нее была "хлебная" диета. "Всю беременность мне хотелось каких-то вкусных круассанов, булок, белого хлеба с маслом и хлеба с хлебом! На съемках в Италии я ела местную пиццу, плакала и просила: "Пожалуйста, можно еще?" – рассказала Регина на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Тодоренко призналась, что ела очень много, при этом она, любительница мяса, во время беременности отказалась от курицы и индейки, потому что так "решил" ее организм. Зато телеведущая "подсела" на салаты и морепродукты. "Однажды мне так захотелось раков, что я заказала домой 2,5 килограмма и сама съела их. И мне все время хотелось экзотических фруктов. Например, арбуз в середине апреля. Но где его возьмешь?" – задала риторический вопрос Регина Тодоренко.

По ее словам, она весь срок питалась в основном хлебом и картошкой, которые могла есть каждый день. "Видимо, поэтому и набрала эти "прекрасные" 18 килограммов", – призналась телеведущая.