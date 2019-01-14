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Полезное | «Почта России» начала торговать пивом

14.01.2019|23:24
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В отделениях «Почты России» в Мурманске начали торговлю пивом. Об этом сообщил местный житель, опубликовав фотографии с алкоголем на прилавке в группе «ВКонтакте Мурманск».

«Прихожу забрать свои посылки, рассчитываю получить от почты быструю выдачу посылок. В итоге работает одна касса, где к тому же идет уже затянувшаяся консультация по постельному белью, цветовой гамме и материалах изготовления. Судя по новой позиции на продажу в отделениях почтовой связи, скоро будем там видеть еще алкашей с близлежащих домов», — возмутился он.

В комментариях к посту многие пользователи стали иронизировать по поводу нововведения. Одни предположили, что это «для очень нервных и нетерпеливых», другие предложили «поставить столики и сделать почту круглосуточной — бар-кафе "Почта" в почте».

Как пояснили агентству «Би-порт» в управлении Федеральной почтовой связи по Мурманской области, продажа алкоголя позволит привлечь дополнительные деньги на модернизацию отделений и повысит их рентабельность.

Кооме того, они отметили, что торговля слабоалкогольными напитками в отделениях «Почты России» «предоставляет доступ населению к качественной, сертифицированной продукции», сославшись на данные Роспотребнадзора, в соответствии с которыми, ежегодно более тысячи россиян становятся жертвами некачественного алкоголя.

Источник — Lenta.ru
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