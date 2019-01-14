14.01.2019 | 19:43

Любовь Успенская стала гостьей программы "Душевный разговор". Певица откровенно рассказала о трагедии, которая много лет назад произошла в ее семье.

Успенская сообщила в интервью, что в десять лет случайно узнала страшную тайну своего рождения. Правда шокировала будущую звезду.

"Я пришла в поликлинику, у нас возле дома была. Мне дали карточку в регистратуре на руки. Я сижу, делать нечего, меня еще не вызывают. Я ее открыла, думаю, почитаю. И на первой странице было написано, что девочка родилась, вес такой-то, мать Елена Чайка скончалась от потери крови", – отметила артистка.

Отец Любови сидел в тюрьме, ее воспитывала бабушка, которая заменила ей мать. Как позже узнала артистка, ее родительница погибла из-за халатности врачей.

"У нее начались схватки, я родилась, они меня забрали, и она осталась лежать в этой комнате. Они пошли праздновать День Советской Армии. Пели песни, кричали, пили. А она орала, кричала: "Помогите!" Женщины, которые в палатах, думали, что она рожает, кричит. Если бы они знали, что она родила, может быть, они бы выскочили, позвали бы на помощь. Когда пришли, она истекла кровью", – сообщила Успенская.

Артистка отметила, что ее мама была родом из Ашхабада. Елена Чайка работала медсестрой. Как-то в госпиталь привезли тяжелобольного заключенного по имени Залман, в которого та влюбилась.

Чайка, буквально вытащила возлюбленного с того света. Она воровала еду и лекарства для избранника. Поставила его на ноги. Когда Елена умерла, Залман приказал своей матери забрать новорожденную девочку.