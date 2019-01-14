14.01.2019 | 19:44

Мария Максакова продолжает напоминать о себе. На сей раз опальная оперная дива сняла ролик в честь старого Нового года, на котором предстала в корсете, короткой юбке и маске.

Свой ролик Мария Максакова опубликовала на YouTube, дав ссылку на страничке в социальной сети Facebook. "Таинственная миз Икс поздравляет подписчиков со Старым Новым годом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Ария из оперетты Имре Кальмана Принцесса цирка в собственном вольном переводе с немецкого. Да простят меня достопочтенные господа либреттисты Грюнвальд и Браммер", – подписала видео Мария Максакова.

На записи, выполненной в черно-белой гамме, артистка предстала в полурасстегнутом корсете и короткой юбке. Ролик начинается с того, что еле держащаяся на ногах певица вошла в свою гримерку с цветами. Далее, бросив букеты, Максакова плюхнулась в кресло и запела. Немного побыв в комнате, Мария отправилась на сцену, где расположился оркестр. Там певица нашла трон, на который забралась с ногами. Затем Максакову сняли возле края сцены, обращенной спиной к пустому зрительному залу. На этом ролик завершился.

Многочисленные поклонники осыпали Марию Максакову комплиментами. "Талантливо!", "Браво! Талантлива во всем! Спасибо за изящный юмор!", "Шикарный голос!!! Браво!!! Перестроиться на пение в мюзикле трудно. Справилась на отлично!!!", "Обожаю эту девушку...)", "Спасибо, Машенька! Гениальна во всем! Браво! Со Старым Новым годом! Счастья, радости, новых побед! Обнимаю!",...свою грусть за улыбкой прячу...". Это сильная сторона Марии. Про голос даже и не говорю, точность безукоризненная", – высказались фанаты.

Однако не обошлось без критических отзывов. "Артикуляция не совпадает. какой – нибудь реквием по Магнитке. был бы больше в точку", "потому что под фанеру поет. Когда в прибалтике пела живьем то на 30 минуте даже с первых рядов зрители вставали и уходили", – прокомментировали критики.