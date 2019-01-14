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Полезное | «Больше молчать не могу!»: заявление сестры о живой Жанне Фриске

14.01.2019|11:43
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Младшая сестра Жанны Фриске Наталья выступила с заявлением. Она прокомментировала упорно муссирующиеся в СМИ слухи о том, что популярная исполнительница жива.

На протяжении многих недель одно из сетевых изданий упорно педалирует данные о том, будто Жанна Фриске жива, а ее похороны летом 2015 года – инсценировка. Младшая сестра популярной певицы Наталья выступила с официальным заявлением. "На многие статьи закрывала глаза, но больше молчать не могу: накипело! Сил нет терпеть, особенно когда пишут, что Жанна жива", – начала свою речь Наталья Фриске.

Она опровергла информацию о том, что Жанна жива, и отметила, что родители очень остро реагируют на все публикации о ее сестре. "Мама нечасто заглядывает в интернет, а вот папа постоянно там сидит. У него и так проблемы со здоровьем. Боюсь за родителей", – призналась младшая сестра Жанны Фриске.

Наталья призналась, что близкие до сих пор не оправились после смерти артистки, а "нелюди лишь бередят рану". Она пригрозила судом изданию, пишущему о том, что Жанна жива. В конце декабря Наталья встретилась с адвокатом, который проконсультировал ее относительно сложившейся ситуации. Для начала специалист предложил Фриске сделать предупреждение.

"В досудебном порядке сообщим изданию о необходимости опровержения. Если реакции не последует, тогда подадим в суд иск по статье 152 Гражданского кодекса Российской Федерации "Защита чести, достоинства и деловой репутации", а также потребуем возмещения морального вреда в размере миллиона рублей. Основным доказательством послужит свидетельство о смерти Жанны Фриске", – цитирует Наталью StarHit.

Источник — dni.ru
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