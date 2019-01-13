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Полезное | Умер Евгений Радомысленский

13.01.2019|22:23
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Советский и российский актер театра и кино, режиссер и педагог Евгений Радомысленский скончался на 84-м году жизни. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщается на сайте Института современного искусства (ИСИ).

«Институт современного искусства с прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой Театрального искусства, заслуженного деятеля искусств, профессора, легендарного Евгения Вениаминовича Радомысленского», — говорится в заметке.

Сообщается, что прощание с артистом пройдет во вторник, 15 января, в 11:00 в фойе Большого зала во Дворце культуры имени Горбунова. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Евгений Радомысленский родился в 1935 году. Он окончил Театральное училище имени Щукина, с 1957 по 1959 годы служил в Театре имени Моссовета, до 1963-го играл в «Современнике». Он поставил свыше 80 спектаклей на сценах Москвы, Праги, Гаваны, Белграда, а также был режиссером кинофильмов.

В 1958 году он начал преподавать в Школе-студии МХАТ. Среди его учеников были Геннадий Бортников, Елена Проклова, Александр Балуев, Сергей Гармаш, Татьяна Васильева.

8 января стало известно, что на 82-м году жизни умер советский и российский режиссер и продюсер Юрий Кушнерев. Он был продюсером и исполнительным продюсером всех фильмов Георгия Данелия и других режиссеров.

Источник — lenta.ru
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