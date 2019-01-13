13.01.2019 | 18:27

Учительница одной из школ Сызрани (Самарская область) госпитализирована после нападения ученика, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, женщина пыталась разнять драку двоих учеников, в результате чего получила удар по голове от 15-летнего учащегося. Инцидент произошел 10 января.

Как сообщает КТВ-Луч, нападение на преподавательницу было спланировано. Один из старшеклассников сорвал урок физкультуры и напал на женщину в коридоре около спортзала, затем к насилию присоединились другие подростки.

«Один из учеников восьмого класса нанес учительнице удар в лицо, после чего женщина упала и потеряла сознание. После этого к нему присоединились еще двое и стали пинать ее ногами», — сообщил источник местного телеканала.

По информации собеседника, у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Она госпитализирована в Центральную городскую больницу.

В управлении МВД по Самарской области начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.