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Полезное | Российские школьники избили учительницу до потери сознания

13.01.2019|18:27
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Учительница одной из школ Сызрани (Самарская область) госпитализирована после нападения ученика, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, женщина пыталась разнять драку двоих учеников, в результате чего получила удар по голове от 15-летнего учащегося. Инцидент произошел 10 января.

Как сообщает КТВ-Луч, нападение на преподавательницу было спланировано. Один из старшеклассников сорвал урок физкультуры и напал на женщину в коридоре около спортзала, затем к насилию присоединились другие подростки.

«Один из учеников восьмого класса нанес учительнице удар в лицо, после чего женщина упала и потеряла сознание. После этого к нему присоединились еще двое и стали пинать ее ногами», — сообщил источник местного телеканала.

По информации собеседника, у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Она госпитализирована в Центральную городскую больницу.

В управлении МВД по Самарской области начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.01.2019 18:45|

Душевные детишки поживают в Самарской губернии!

Гость|13.01.2019 18:54|

давайте опять учитель виноват спрашивала строго хотела чтоб хоть что то знали. а родители как всегда ни при чем. им работать надо .

как только сейчас работают эти учителя особенно с этими бестактными родителями ,у которых есть только их ребенок и все перед ним плясать должны и только как увидят то только одни пятерки .

придут попы и научат читать писать ,чтоб не крестиком расписывались , и арихметике .все как раньше цпш .

Имя: Гость
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