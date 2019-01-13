13.01.2019 | 12:28

28-летняя ведущая "Орла и Решки" рассказала на своей странице в Instagram о том, как попала во время беременности в больницу. До проблем со здоровьем Регину Тодоренко довел трудоголизм.

Первенец в молодой семье телеведущей и певца Влада Топалова появился в декабре 2018 года. Тодоренко старается уделять мужу и малышу как можно больше внимания, но и любимая работа для нее далеко не на последнем месте.

Регина Тодоренко поделилась с фолловерами тем, как справлялась со сложностями во время беременности. По словам звезды, в конце первого триместра ее не только волновали проблемы появления лишнего веса, но и жесткий рабочий график над новым шоу.

Дошло до того, что Тодоренко госпитализировали. "Три дня я работала по 14 часов, проинтервьюировала множество крутых гостей, мы провели огромное количество конкурсов и, видимо, в тот момент я перестала обращать внимание на свое здоровье, проглядела пиелонефрит", – сообщила телеведущая.

Это оказалось слишком опасным для Регины и ребенка, и знаменитость с первого съемочного дня меня увезли в больницу под капельницы. В клинике Тодоренко пришлось пролежать три дня. "Наверное, тогда я еще не понимала до конца, что такое быть беременной, для меня все происходящее было в новинку", – написала ведущая в своем микроблоге.

Также звезда "Орла и Решки" в тот важный для каждой женщины период набрала девять килограмм. Гормональных срывов у Тодоренко не было, она вела активный образ жизни, включающий спорт и работу.

Именно будучи беременной супруга Топалова впервые в жизни попробовала себя в качестве продюсера и очень переживала. По словам Регины, для нее это было так же важно, "как запустить ракету в космос".

Одной из причин, по которой Тодоренко до сих пор не говорила о заболевании почек, стали комментарии ее подписчиков. Телеведущая не привыкла к тому, чтобы ее жалели и относились со снисходительностью.