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Полезное | Михаилу Державину приписали роман с Татьяной Васильевой

13.01.2019|18:28
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За продолжительную карьеру в кино он успел несколько раз жениться. При этом параллельно завязав отношения с коллегой по цеху во время одного из браков.

СМИ узнали о тайном романе ушедшего из жизни около года назад Михаила Державина. Актер несколько раз женился за свою жизнь, но при этом имел и романтические отношения на стороне.

Последние 40 лет Державин прожил с Оксаной Бабаян. Но до этого был в браке с Ниной Буденной. При этом одновременно у артиста был яркий и запоминающийся роман с Татьяной Васильевой. Даже для друга Державина, Александра Ширвиндта, который был близок с ним более 70 лет, это оставалось загадкой, пишет "СтарХит".

История Михаила и Татьяны началась с их совместной игры вместе в спектакле "У времени в плену", рассказала сама актриса на программе "Далекие и близкие" с Борисом Корчевниковым.

"Когда мы целовались, он стоял на лестнице", – рассказывает Татьяна, отмечая, что часто шутила над низким ростом Державина.

Она признается, что влюбилась в него без памяти и роман был очень долгим. "Потом он все равно развелся, но уже не я была причиной", – откровенничает Васильева.

После романа они сохранили дружбу. В Крыму они снимались с Васильевой в фильме "Моя морячка".

Источник — dni.ru
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Гость|13.01.2019 18:43|

Нет человека, и болтать можно всё, что угодно без последствий для себя! Сплетни, короче.

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