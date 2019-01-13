Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|13 янв 2019|23:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.13  |  $  66.92

Полезное | Лобода поскандалила в московском аэропорту

13.01.2019|23:03
Печать

Украинская певица Светлана Лобода отчитала сотрудницу московского аэропорта Шереметьево за плохой сервис. Об этом сообщает портал «Клопс».

Как рассказал очевидец конфликта, причиной недовольства певицы стало отсутствие сопровождения до вип-зала. По его словам, Лободу должны были встретить у паспортного контроля по прилете в Москву, однако этого не произошло, и она была вынуждена идти пешком.

В ходе общения с сотрудницей Шереметьево певица использовала матерные выражения, а также пообещала привлечь знакомых, чтобы разобраться в ситуации. После этого она ушла вместе со своим охранником.

«Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе», — подчеркнула исполнительница. Она добавила, что хочет получать за свои деньги «четкое и правильное» обслуживание.

24 октября сообщалось об экстренной госпитализации Лободы. Скорая помощь увезла певицу прямо с репетиции своего нового шоу. По словам собеседника издания, во время исполнения сложного танцевального номера Лобода почувствовала резкую боль в спине и потеряла сознание.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 