12.01.2019 | 12:42

Популярная российская актриса скончалась в 1997 году. Причиной гибели Елены Майоровой стали многочисленные ожоги тела, которые она получила в результате неправильного обращения с огнем. Близкие друзья артистки уверены, что трагическая судьба была ей уготована.

События 23 августа 1997 года друзья Майоровой вспоминают с содроганием. В тот день Елена находилась у себя дома. Актриса попыталась зажечь керосиновую лампу, и пламя перекинулось на ее платье. После испуганная женщина выбежала из подъезда дома и побежала к театру Моссовета просить о помощи. Но уже в проходной учреждения она потеряла сознание. Елену доставили в институт Склифосовского, где она и скончалась. Многие утверждают, что артистка могла совершить самоубийство.

Спустя много лет поклонники и друзья звезды не могут смириться с ее смертью и вспоминают последние дни. Один из близких актрисы утверждает, что во время съемок многосерийного фильма «На ножах» Елена Майорова проявляла нездоровое влечение к огню, что очень пугало окружающих. «В картине «На ножах» были очень эффектные сцены. Например, когда Елена подходит к горящему камину и падает возле. Режиссер Александр Орлов рассказывал, что коллеги боялись: вспыхнет, так близко Елена приближалась к огню. «Ей шепчут: не подходи, а она, наоборот, все ближе, ближе», – передает его слова Star Hit.

За два дня до гибели артистка должна была приехать на площадку для озвучивания своей роли, но не смогла выйти из дома из-за серьезной болезни. «Орлов спросил: «Случилось что-то?», а она ответила: «Да». Сказала, что приедет в понедельник, сказалась больной. В пятницу вечером ей позвонила Татьяна Догилева. Лена опять сипела в трубку и сказала, что у нее ангина», – вспоминает друг звезды.

Тогда Елена Майорова рассказала коллеге, что приобрела для дачи керосиновую лампу. Вместе с мужем Сергеем она долго пытались найти керосин. «Керосин трудно поджечь, но если он загорится, вспыхнет факелом. Возможно, Лена этого не знала», – поясняет близкий друг актрисы. Звезда не смогла справиться с пламенем и подожгла свою одежду.

Картина «На ножах» стала последним проектом не только для Елены Майоровой. Через несколько лет после выхода ленты скончались другие актеры, которые тоже приняли участие в создании фильма: Станислав Ростоцкий, Игорь Горбачев и Алексей Миронов.