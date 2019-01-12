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Полезное | Принятая за труп россиянка ожила в морге и умерла

12.01.2019|16:33
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В Амурской области живую женщину по ошибке доставили в морг. Об этом в субботу, 12 января, сообщает «Амур28.инфо».

Как отмечается, накануне, 11 января, в селе Васильевка Белогорского района региона в одном из домов несколько человек распивали спиртные напитки. Под утро компания обнаружила, что женщина 1956 года рождения, принимавшая участие в застолье, не подает признаков жизни.

На место была вызвана полиция. Прибывший сотрудник ОВД не стал вызывать машину скорой помощи, как того требует инструкция, а констатировал смерть женщины самостоятельно, приводит «Интерфакс» слова главного врача Белогорской больницы Михаила Данилова.

Тело женщины было направлено в морг на машине ритуальной службы, ее родственники начали готовиться к похоронам. Санитарка морга начала крепить к трупу номерную бирку, но заметила, что женщина ожила.

В морг вызвали бригаду скорой помощи. Женщину доставили в реанимацию белогорской больницы, где в течение двух часов врачи пытались ее спасти, но безуспешно. Предварительная причина смерти женщины — переохлаждение и отравление, сообщил Данилов.

Представители правоохранительных органов региона заявили, что по факту произошедшего назначена служебная проверка.

Источник — lenta.ru
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