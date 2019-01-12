12.01.2019 | 16:25

Владелец пекарни на улице Треви в центре Парижа рассказал, что в заведении не было газового оборудования. Ранее официальные власти заверяли, что в помещении сдетонировал именно газ.

Журналисты обнаружили владельца парижской пекарни, в которой произошел взрыв. Он прибыл на место ЧП, когда стало известно о произошедшем.

«Понятия не имею, что случилось. В моем магазине нет газа. Мои печи электрические», – цитирует издание «Московский комсомолец» Юбера Беатриса. «Магазин был закрыт, к счастью для меня и моих клиентов. Кто-то позвонил мне, чтобы рассказать об этом, но я до сих пор не знаю, что произошло», – добавил он.

Отметим, сообщается об угрозе обрушения здания. Согласно последним данным, в больнице погибли четверо пострадавших, из которых двое – пожарные. Десять из 37 пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

О взрыве рассказали очевидцы. «Взрыв разбудил меня: здание затрясло, это было действительно мощно. Взрывной волной четыре окна у моего соседа разбились. Все окна зала также разбиты», – цитирует telegram-канал LifeShot местного жителя.

Другие очевидцы рассказывали о запахе газа. «Соседи вызвали пожарную службу, потому что сегодня утром был очень сильный запах газа. Пожарные постучали в двери, чтобы сказать нам оставаться там, где мы были, и вскоре после этого произошел взрыв. От нашей квартиры ничего не осталось. Ничего», – рассказала пострадавшая.

Напомним, согласно последним данным, взрыв в булочной на улице Треви в центре Парижа произошел около девяти часов утра. По информации полиции, сначала в помещении начался пожар, после чего сдетонировал газ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.