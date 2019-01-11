11.01.2019 | 00:28

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3 процента против 2,5 процента в предыдущем году. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Рост цен на продукты в 2018 году составил 4,7 процента, на непродовольственные товары — 4,1 процента, на услуги — 3,9 процента. Среди продовольственных товаров больше всего выросли цены на сахар (28,3 процента) и яйца (25,9 процента).

При этом в некоторых регионах рост цен на яйца значительно превысил средние значения — больше всего в Удмуртии (31 процент),

Марий Эл (29,5 процента) и Орловской области (28,3 процента). Кроме того, подорожало мясо птицы (на 9,7 процента), хлеб (5,2 процента), плодоовощная продукция (4,9 процента), морепродукты (3,7 процента) и молочные изделия (2,9 процента). Незначительный рост цен (1,2-1,4 процента) отмечен на макаронные изделия, крупы и алкогольную продукцию.

Розничные цены на бензин за 2018 год обогнали инфляцию более чем в два раза и выросли на 9,4 процента в сравнении с 2017 годом. Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак в октябре 2018 года провел совещание, на котором Минэнерго и ФАС подписали соглашения об урегулировании рынка топлива с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года. Согласно документу, в 2019-м российские нефтяные компании могут повысить цены на бензин не более чем на 1,7 процента. При этом повышение цен на бензин в связи с повышением НДС и акцизов на топливо уже началось: средний рост составляет 65-80 копеек за литр.

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин ожидал размер инфляции от 2,7 до 3,2 процента. В декабре 2018 года он говорил о начале 2019 года как сложном этапе для российской экономики. В декабре сообщалось о том, что за 11 месяцев 2018 года рост цен на продукты питания произошел на 3,3 процента. В европейских странах этот показатель составил 1 процент.