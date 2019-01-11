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Полезное | Раскрыты источники миллионов Баскова

11.01.2019|21:44
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Звания любимца женщин и "золотого голоса России" дорогого стоят. Журналисты подсчитали, сколько и на чем заработал за последний год популярный исполнитель Николай Басков.

Доход народного артиста России Николая Баскова за последний год составил 442 миллиона рублей. Журналисты выяснили, откуда текут к популярному певцу золотые реки.

За концерт Николай Басков получает примерно 1,5 миллиона рублей. Участие "золотого голоса" в частной вечеринке обойдется заказчику в 50 тысяч евро – примерно 3,8 миллиона рублей. При этом, если у большинства артистов самая горячая пора – декабрь, а в другие месяцы – одно-два мероприятия, то Басков востребован круглый год.

По 136 миллионов артист получает с каждого рекламного контракта. Николай нахваливает сок популярного бренда, облачившись в смешные детские костюмы. Интерес крупных рекламодателей к Баскову активизировался после эпатажного клипа Ibiza, пишет Teleprogramma.pro.

Четыре миллиона рублей в месяц приносит Баскову работа на телевидении. Певец участвует в передаче "Субботний вечер с Николаем Басковым", появляется в праздничных "Огоньках" и других проектах телеканала "Россия". Впрочем, для артиста важны не столько гонорары, сколько эфиры на федеральном канале – это отличная реклама.

Кроме того, Басков запустил собственную линию антивозрастной косметики. Стоимость комплекта из трех препаратов для женщин – 9990 рублей. Николай Басков получает процент с продаж, что приносит ему около полумиллиона рублей ежегодно.

Источник — dni.ru
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