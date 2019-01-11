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Полезное | Признавшаяся в воровстве Жасмин вынуждена скрываться за границей

11.01.2019|14:29
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Новогодние праздники позади. Правда, для артистов это была жаркая пора – корпоративы, новогодние съемки, елки. Теперь можно и отдохнуть. Филипп Киркоров, например, сейчас развлекается в американском Диснейленде. А Жасмин улетела с детьми на море – она заслужила покой и негу.

«И мы все-таки долетели с детками к солнцу. Стырила у Маргаритки ободок и перевоплощаюсь в Лето», – так подписала снимок в социальных сетях Жасмин. Сворованное у дочки элегантное украшение певице очень к лицу – кадр получился волшебный. Поклонники артистки, глядя на него, рассыпались в комплиментах.

«Фото красивое, на первый взгляд, как картина!», «Красотка, даже сразу не узнать», «Как школьница», – пишут восторженные комментаторы.

Напомним, что, помимо дочери Маргариты, которой в феврале исполнится семь лет, у певицы подрастает двухлетний Мирон и есть 21-летний Михаил от первого брака. Парень категорически не хочет слышать о сцене, хотя и пробовал себя в роли диджея. «Папа его в этом поддержал, сказав, что Миша никаким артистом не будет – в семье хватит одной звезды, – пояснила певица. – Сегодня он учится в МГИМО на факультете международных экономических отношений – попал туда без блата и протекции. Я там там никогда не появлялась, поэтому там не знают, чей он сын».

«К тому же у меня фамилия Шор, а у него – Семендуев. Миша изначально поступил на бюджетное место. Но отказался учиться бесплатно, упросив меня заплатить за его учебу. Сказал, что мы можем себе это позволить и ему хочется дать возможность получить бесплатное образование тем ребятам, у кого нет возможности учиться платно», – заверила звезда.

Источник — dni.ru
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Гость|11.01.2019 15:05|

Самая "желтая" пресса такие заголовки не публикует

Гость|11.01.2019 15:27|

Идиотизм!

Имя: Гость
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