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Полезное | По стопам Сердючки: раскрыт секрет победы Киркорова на «Евровидении»

11.01.2019|09:17
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На «Евровидении» сегодня побеждают артисты, которые не боятся выглядеть глупо на сцене. По этим параметрам самый подходящий кандидат на участие в конкурсе от России – Филипп Киркоров.

Победители нынешнего «Евровидения» – люди, которые не боятся смеяться над собой на сцене и даже выглядеть немного глупо. Это артисты, которые умеют делать запоминающиеся номера. К последним клипам Филиппа Киркорова можно относиться по-разному, но в то же время понятно, почему они набирают 50 и даже 100 миллионов просмотров.

«В них артист в определенной мере высмеивает себя и стебется над всеми окружающими. Именно поэтому выиграли «Лорди» и Кончита Вурст, а в прошлом году – Нетта Барзилай и почти выиграла несколько лет назад Верка Сердючка. Киркоров говорит о том, что Бузова по всем параметрам конкурсу подходит. Он, безусловно, прав, вынужден согласиться.

Это формат «Евровидения» за исключением одного но. На этом конкурсе, кроме того, чтобы смеяться нам собой, нужно еще и хорошо петь уметь вживую. А вот с этим у Оли большие проблемы», – сказал «Дни.ру» член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

По словам эксперта, любая попытка послать в Израиль, где пройдет фестиваль, победителей конкурса «Голос» будет обречена на провал. Достаточно вспомнить Подольскую или Савичеву. Европейцы на этом конкурсе голосуют за необычные персоналии и необычные шоу на сцене, а в этом равных Киркорову в нашей стране нет, уверен Манукян. А вот Украине надо послать Верку Сердючку.

«Украина сейчас представила 16 финалистов внутреннего отбора на этот конкурс. Все сплошь молодые исполнители. Их так ничему и не научил прошлогодний провал Melovin. Не нужны Европе просто модные украинские исполнители. Им Верка Сердючка нужна. Посылайте ее снова и победа будет ваша. У нас Верки Сердючки нет, поэтому посылать нужно Киркорова», – заключил эксперт.

Источник — dni.ru
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Гость|11.01.2019 09:22|

Козу с немытым стеком надо туда послать.

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