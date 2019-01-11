11.01.2019 | 21:41

Станислав Садальский оказался на больничной койке. Артист перенес сложную операцию.

Об этом сообщил сам Садальский в личном микроблоге. По словам артиста, ему провели стентирование сердца. В коронарный сосуд был вставлен специальный каркас, который увеличил забитый холестерином просвет и позволил крови продвигаться беспрепятственно.

"После инъекции анестетика делается прокол на ноге или руке, через который затем вводится интродьюсер – пластиковая трубка. Она служит для введения всех остальных необходимых инструментов. главное Мастерство доктора , что бы у врача– хирурга не дрогнула рука.. мой врач с редкой фамилией Иванов (сын профессора Иванова)оказался непьющим провел операцию филигранно и я задышал полной грудью рекомендую ... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подробно описал процедуру Садальский.

Актер посетовал, что принимал препараты, которые препятствуют появлению холестериновых бляшек, однако они все равно образовались. "Наверняка лекарства были поддельные?! Всех владельцев аптек на нары!!! Да здравствуют наши русские врачи", – рассудила знаменитость.

Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления в комментариях. "Берегите свое сердце Стас", "Желаю здоровья, быстрого восстановления после стентирования", "Здоровья вам , скорейшей выписки! Продолжайте нас радовать долгие долгие года", "Стасочка, выздоравливайте! Вы нам, мне нужны еще, очень нужны..", – писали интернет-обыватели.