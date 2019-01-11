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Полезное | Оконфузившаяся Бузова с кольцом на пальце рассекретила мужа

11.01.2019|14:20
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Ольга Бузова вместе с младшей сестрой Анной отдыхает на Мальдивах. Но даже в отпуске девушки умудрились попасть в переплет.

На днях к звездным отдыхающим Мальдив прибавилось аж новых две штуки. Помимо скандально известной балерины Анастасии Волочковой и певицы Ирины Дубцовой, на райских островах решили провести отпуск сестры Бузовы. Не успели Ольга и Анна разместиться, как попали в конфуз. Об этом откровенно рассказала младшая сестра поющей ведущей на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

В приложении Stories Анна опубликовала несколько видео, из которых следует, что девушки долго и очень тщательно готовились к ужину. Они нарядились в блестящие короткие платья, сделали роскошный макияж, а образ завершили босоножками на высоком каблуке. Каково же было их удивление, когда оказалось, что прочие отдыхающие пришли в ресторан в шортах! Очевидно, что ни о каких каблуках и речи у них не шло.

Конфуз с ужином Анна Бузова прокомментировала так: "Ну и что? Мы же не для кого-то наряжаемся, а для себя. Самое главное, что мы наконец-то будем ужинать, потому что мы не ели целый день..." Тут ее перебила Ольга. "Как ни для кого? Я наряжаюсь для кое-кого", – сообщила Бузова. Анна отреагировала: "А, она наряжается, а мой муж и так знает, какая я красивая!" Сообщение о муже Бузовой стало сенсацией среди ее подписчиков.

В Сети Анну буквально завалили вопросами, где ее муж, и почему он не поехал на Мальдивы. Другие поклонники с удовлетворением констатировали, что она рассекретила избранника, ведь с некоторых пор на безымянном пальце правой руки Анны Бузовой посверкивает внушительное золотое кольцо, природу которого заинтересованная общественность тщетно пыталась узнать.

Анна, в отличие от Ольги, предпочитает не афишировать подробности частной жизни. Она выкладывает фотографии только профессионального характера и публикует во множестве селфи. Изредка Бузова делится с подписчиками кадрами с именитой сестрой, прочего частного свойства, но никогда – с возлюбленным. Лишь однажды Анна изменила себе. В первые дни нового года она выложила фото, на котором запечатлена с представительного вида мужчиной.

Источник — dni.ru
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Гость|11.01.2019 15:19|

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