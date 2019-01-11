11.01.2019 | 14:23

Ляйсан Утяшева оставила профессиональный спорт много лет назад. Однако до сих пор 33-летняя гимнастка демонстрирует удивительные гибкость и растяжку.

В конце 2018 года юморист Павел Воля со своей супругой гимнасткой Ляйсан Утяшевой и двумя детьми отправились в теплые края. Пара регулярно делится фотографиями с отдыха, но, в отличие от коллег по отечественному шоу-бизнесу, не уточняет, где именно проводит отпуск, чтобы, видимо, лишний раз не будоражить пронырливых журналистов.

Впрочем, представители СМИ находят и другие поводы напомнить о Воле и Утяшевой. Так, репортеры обратили внимание на гимнастику Ляйсан, которой та занимается в отпуске. Дисциплинированная спортом с детства, та регулярно делает упражнения, в том числе по праздникам и на отдыхе. Возможно, именно это и стало залогом того, что спустя годы после ухода из спорта Утяшева сохранила невероятную гибкость и головокружительную растяжку.

Ляйсан буквально вызвала фурор, когда опубликовала видео своего занятия в Instagram. «Раскачиваюсь по-тихоньку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – коротко подписала Утяшева. В ролике гимнастка легко делает шпагат, встает на голову и выворачивает руки под невообразимым углом.

У пользователей Сети буквально дух захватило. «До мурашек...», «Молодчинка, красотка такие люди и глаз и сердце радуют, удачи и успехов вам и вашей семье», «Вот это класс!!!», «На это можно смотреть вечно, потрясающе», «Ноги бесконечные!!!!», «О, Боги, как это круто!», «Вот эта растяжка, пластика и грация!!! Браво!», «Вау..Это очень круто! Ляйсан, продолжайте дальше, и делитесь с нами зарядками!», «Растопырилась, но как красиво!» – высказали свое восхищение поклонники.

Разумеется, не обошлось без сравнений со скандально известной Анастасией Волочковой (хотя как это возможно, когда та балерина, а Ляйсан Утяшева гимнастка). «Волочкова как конь двигается, а эта изящная, красивая девушка», «Вот только это посмотрела и тут же волочковские триугольники вспомнила, ужасные просто, здесь же все так мило!», «С такой растяжкой, Волочковой остается только плакать», – прокомментировали подписчики.