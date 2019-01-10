10.01.2019 | 14:14

Виктория Боня, отдохнув в Таиланде, вернулась в Монако. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" показала, как проводит время с дочкой Анджелиной, и сообщила, что потеряла ребенка.

В приложении Stories на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Виктория Боня опубликовала несколько видео. Из них следует, что она прилетела в Монако и немедленно ударилась в материнство. Виктория выложила ролики, на которых запечатлела свою малолетнюю дочь Анджелину, рожденную от монакского бизнесмена Александра Смерфита.

Девочка вместе с мамой внимательно слушала песни известной латиноамериканской певицы Кристины Агилеры. По признанию Бони, от неподражаемого тембра артистки у нее мурашки бежали по телу. Еще Виктория показала, как Анджелина читает (на русском языке, кстати), а также мама и дочь пообедали в одном из местных ресторанов.

Интересно, что в ожидании своего заказа дочь Виктории Бони была занята игрой в смартфоне. "Все, я потеряла ребенка просто, в телефоне со своими играми. Вот так, называется, пришла с мамой пообедать дочка", – прокомментировала действия девочки звезда скандально известного телепроекта "Дом-2".

Отметим, что после этого шеф-повар позвал Викторию с дочкой на кухню, где Анджелина, по ее словам, сделала собственную пиццу. Потом они ее попробовали за своим столиком. Ранее Боня возбудила подписчиков, опубликовав фотографию, на которой запечатлела себя в купальнике. По мнению поклонников, таким образом Виктория Боня продемонстрировала "новую грудь".

"А что с грудью", "Ойййй вы что имплант на груди сделали.... давно заметила, но сегодня без сомнении видно имплант... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Классная грудь....", "Уффф, какая красивая грудь теперь!", "Вы сделали? ранее не замечалось таких богатств у вас )", "Вика, ты сделала пластику?", "Вика сиси сделала", – с уверенностью заявили комментаторы.