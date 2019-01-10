Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|10 янв 2019|10:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  76.91  |  $  67.08

Полезное | Складчатая Канделаки откровенно назвала себя жиробасом

10.01.2019|09:44
Печать

Тина Канделаки назвала себя верховным жиробасом. Популярная ведущая убеждена, что надо взять себя в руки и смело начать бороться со своими складками.

Тина Канделаки может похвастаться великолепной фигурой. При этом она не скрывает, что в достижении идеального веса буквально убивается в спортивном зале. Тем не менее в новогодние праздники, видимо, железная леди все же дала себе поблажку. Однако теперь намерена смело бороться со своими складками.

Об этом деловая женщина объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Тина Канделаки опубликовала фотографию, на которой запечатлена в спортивной форме. "Дорогие и уважаемые жиробасы! Обращаюсь к вам как верховный жиробас. Нам всем очень тяжело, но необходимо возвращаться к спортивной рутине.

Необходимо, поскольку в противном случае у нас есть всего два варианта: либо выкинуть зеркало и забыть о нем навсегда, либо оставить, но проводить с ним время, вглядываясь в складки на лице, шее и остальных складочных местах нашего тельца", – убежденно заявила Канделаки.

Провозгласив свой призыв, Тина поставила себя в крайне узкие рамки. Деловая женщина убеждена, что следует избавиться от лишних складок уже к весне. "Складки надо убирать, так что начинаем подготовку к весеннему сезону. Жиробасы, вперед!" – завершила свой пост телеведущая.

Интересно, что многочисленные подписчики высказали мнение: Тине Канделаки можно не худеть. Дескать, она и так выглядит великолепно. "Красота! Так держать!", "Тина, выглядите Шикардос (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Предлагаю третий вариант– полюбить рутину ,зеркало оставить и любоваться своим отражением", " Тина – Вы труженица!" – восхитились поклонники.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|10.01.2019 09:57|

Пензинформ превратился в желтую информашку.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 