10.01.2019 | 09:44

Тина Канделаки назвала себя верховным жиробасом. Популярная ведущая убеждена, что надо взять себя в руки и смело начать бороться со своими складками.

Тина Канделаки может похвастаться великолепной фигурой. При этом она не скрывает, что в достижении идеального веса буквально убивается в спортивном зале. Тем не менее в новогодние праздники, видимо, железная леди все же дала себе поблажку. Однако теперь намерена смело бороться со своими складками.

Об этом деловая женщина объявила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Тина Канделаки опубликовала фотографию, на которой запечатлена в спортивной форме. "Дорогие и уважаемые жиробасы! Обращаюсь к вам как верховный жиробас. Нам всем очень тяжело, но необходимо возвращаться к спортивной рутине.

Необходимо, поскольку в противном случае у нас есть всего два варианта: либо выкинуть зеркало и забыть о нем навсегда, либо оставить, но проводить с ним время, вглядываясь в складки на лице, шее и остальных складочных местах нашего тельца", – убежденно заявила Канделаки.

Провозгласив свой призыв, Тина поставила себя в крайне узкие рамки. Деловая женщина убеждена, что следует избавиться от лишних складок уже к весне. "Складки надо убирать, так что начинаем подготовку к весеннему сезону. Жиробасы, вперед!" – завершила свой пост телеведущая.

Интересно, что многочисленные подписчики высказали мнение: Тине Канделаки можно не худеть. Дескать, она и так выглядит великолепно. "Красота! Так держать!", "Тина, выглядите Шикардос (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Предлагаю третий вариант– полюбить рутину ,зеркало оставить и любоваться своим отражением", " Тина – Вы труженица!" – восхитились поклонники.